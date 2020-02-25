Вайналдум рассказал, когда хочет закончить карьеру

Полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вайналдум рассказал, что хотел бы играть в футбол до 38 лет и закончить карьеру на родине, в Нидерландах.

— В будущем вижу себя в «Фейеноорде», «ПСВ» или «Спарте» из Роттердама, — цитирует Goal.com Вайналдума. — «Спарта» была бы отличным вариантом, я ведь начинал там карьеру. Я играл за 3 нидерландских команды и о каждой у меня остались прекрасные воспоминания, но выбрать можно только одну. Впрочем, не могу ничего гарантировать. Руд ван Нистелрой, например, обещал, что закончит карьеру на родине, но впоследствии изменил свое решение. Вообще, мечтаю играть как можно дольше. По крайней мере, хочу быть на высоком уровне до 38 лет.