Вайналдум пока не принял предложение «Ливерпуля» по новому контракту

«Ливерпуль» хочет продлить контракт с полузащитником Джорджиньо Вайналдумом. Английский клуб сделал предложение 30-летнему голландцу пару недель назад, но футболист до сих пор не дал положительного ответа, сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Нынешнее соглашение хавбека с клубом истекает летом 2021 года. На игрока претендуют «Барселона» и «Интер».

В сезоне-2020/21 Вайналдум провел 21 матч за «Ливерпуль», на его счету 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 40 миллионов евро.