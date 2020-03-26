Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Варди вместе с семьей поблагодарил службу здравоохранения за борьбу с коронавирусом

26 марта 2020, 23:23
Теги:

Форвард «Лестера» Джейми Варди присоединился к флешмобу в поддержку Национальной службы здравоохранения Великобритании.

Варди вместе с семьей поддержал флешмоб «Clap for our carers» (аплодисменты нашим опекунам).

По состоянию на вечер в мире зафиксировано 510 108 случаев заражения. Лидером по количеству зараженных является Китай — 81,7 тысяч случаев. Число заразившихся в Италии составляет 80,5 тысяч человек, в США — 75,2 тысячи случаев. В России зарегистрировано 840 заразившихся, умерло два человека, 38 выздоровили.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир