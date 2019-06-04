Ван Гал считал, что "Манчестер Юнайтед" мог приобрести любого игрока

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гал рассказал о работе на трансферном рынке в то время, когда он возглавлял команду.

– Не всегда я получал тех, кого хотел, в этом была проблема, – цитиурет The Guardian специалиста. – Есть Вудворд и его правая рука Мэтт Джадж. С Джаджем мы встречались, но не так часто. Также был глава скаутинговой службы. Ты всегда зависишь от Вудворда и Джаджа.

Я всегда думал, что "Манчестер Юнайтед" может купить любого игрока, ведь он такой могущественный. Видимо, несколько футболистов были недоступны для "МЮ". Не могу это понять, но, видимо, так и было.

Ван Гал возглавлял команду с 2014 по 2016 год и выиграл с ней Кубок Англии в 2016 году.