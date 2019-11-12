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Ван Дейк и Рапино — футболист и футболистка года по версии Goal

12 ноября 2019, 19:32
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Авторитетный портал Goal назвал своих победителей в голосовании за лучших футболиста и футболистку года. У мужчин победу одержал защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк. Он помог «красным» выиграть Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, а со сборной Голландии дошел до финала Лиги наций.

В пятерку лучших, помимо ван Дейка, вошли Лионель Месси («Барселона»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Криштиану Роналду («Ювентус»), Садио Мане («Ливерпуль»).

Среди женщин лучшей стала Меган Рапино («Рейн» и сборная США). В составе американской команды она стала чемпионкой мира, а также была признана лучшей футболисткой ФИФА по итогам года.

В пятерку также вошли Люси Броунз, Сэм Керр, Ада Хегерберг и Пернилле Хардер.

Полный список номинантов доступен на портале Goal.

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