Ван Дейк дал совет Магуайру

Защитник "Ливерпуля" Виргил ван Дейк обратился к Гарри Магуайру, перешедшему из "Лестера" в "Манчестер Юнайтед". Именно игроку сборной Англии теперь принадлежит звание самого дорого защитника мира, ранее им владел голландец.

- Я желаю ему всего наилучшего, – цитирует Mirror ван Дейка. – Ничего не могу сказать о рекордной плате, потому что рано или поздно она меняется. Это рынок. Он не имеет никакого влияния на него, цена оказывает давление, но она не меняется слишком сильно. Вы всегда испытываете давление в таких больших клубах, как "Манчестер Юнайтед".

Каждый клуб ведет свой бизнес на рынке, и у каждого клуба есть своя стратегия. Просто сосредоточься на том, чтобы заниматься любимым делом, и показывай свою лучшую игру, не думай о других вещах.

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