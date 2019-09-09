Ван Дейк будет зарабатывать 200 тысяч фунтов стерлингов в неделю

Стали известны финансовые условия нового контракта защитника Виргила ван Дейка, который он подпишет с «Ливерпулем». 28-летний голландец будет зарабатывать 200 тысяч фунтов стерлингов в неделю, сообщает Liverpool Echo.

Новый контракт будет рассчитан до 2024 года. Стороны уже достигли принципиальной договоренности о подписании нового соглашения.

В этом сезоне ван Дейк сыграл в 6 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу.

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