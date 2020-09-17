Ван дер Сар сравнил ван де Бека со Скоулзом

Генеральный директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар поделился мнением о полузащитнике Донни ван де Беке, который перешел из голландского клуба в «Манчестер Юнайтед».

— Донни способен играть на разных позициях в полузащите, — приводит Goal.com слова ван дер Сара. — Он может сыграть «шестерку», «восьмерку» или «десятку», у него отличное голевое чутье и техника. Я бы сравнил его со Скоулзом. Да, у Пола был сумасшедший удар с 30-35 метров, у Донни такого нет, но ему нравится приходить в штрафную и забивать голы. Может, пока несправедливо сравнивать его со Скоулзом, но Донни — отличный парень и, я уверен, отлично усилит команду Уле Гуннара Сульшера.