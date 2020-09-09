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Ван де Бек прибыл в расположение «Манчестер Юнайтед»

9 сентября 2020, 18:10
Уле Гуннар Сульшер и Донни ван де Бек. Фото "Манчестер Юнайтед"
Уле Гуннар Сульшер и Донни ван де Бек. Фото "Манчестер Юнайтед"
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Новичок «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек прибыл в расположение клуба, сообщает пресс-служба «красных дьяволов». 23-летний хавбек уже сфотографировался с главным тренером Уле Гуннаром Сульшером на тренировке.

Соглашение с ван де Беком рассчитано на пять лет с возможностью продления на еще один год. По данным СМИ, «МЮ» заплатил за него 40 миллионов евро.

В сезоне-2019/20 ван де Бек провел за «Аякс» 37 матчей, на его счету 10 голов и 11 результативных передач.

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