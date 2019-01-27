Вальверде раскритиковал Гвардьолу за общение с Френки де Йонгом

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде считает, что его коллега из "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола допустил ошибку, вступив в переговоры с Френки де Йонгом лично. 21-летний голландец, который летом сменит "Аякс" на "Барселону", подтвердил, что Гвардьола с ним общался по поводу трансфера, но он выбрал Каталонию.

– Разговор с игроком, который имеет контракт с другим клубом – это нежелательно, – цитирует sport.es Вальверде. – Лично я так не поступаю. Но у всех свои подходы к работе. С этим спорить не буду.