В "Ньюкасле" хотели приобретать игроков до 24 лет, но не желали вкладываться в академию". Бенитес - о своем бывшем клубе

Главный тренер китайского "Далянь Ифан" Рафаэль Бенитес рассказал о ключевых разногласиях с руководством "Ньюкасла", который он тренировал до лета этого года.

- У "Ньюкасла" был год, чтобы разобраться с моим контрактом, но когда мы встретились с руководством клуба по окончании прошлого сезона, они сделали предложение, которое я не смог принять, - написал Бенитес в колонке для The Athletic. Они сказали мне, что не хотят вкладывать деньги в академию. Их идея заключалась в том, чтобы подписывать игроков до 24 лет и, на мой взгляд, бюджета клуба было недостаточно, чтобы побороться за топ-10.

Испанский специалист тренировал "Ньюкасл" с 2016 года. В прошедшем сезоне клуб занял 13-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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