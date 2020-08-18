В «Ливерпуле» — один зараженный коронавирусом
18 августа 2020, 15:15
В «Ливерпуле» обнаружен случай заражения коронавирусом, сообщает Kronen Zeitung.
По информации источника, один из членов клуба, который находится на сборе в Австрии, сдал положительный тест на коронавирус. Сообщается, что заражение произошло, несмотря на то, что команда полностью изолировалась от посторонних лиц.
«Ливерпуль» планировал провести предсезонный сбор во Франции, но изменил планы из-за вспышки коронавируса в этой стране.
Материалы сюжета: Спорт после коронавируса: возвращение
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