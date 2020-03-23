В «Арсенале» не уверены, что стоит возвращаться к тренировкам после двухнедельного карантина

Руководство «Арсенала» не считает, что команде стоит возвращаться к общим тренировкам после 2-недельного карантина из-за коронавируса, сообщает Daily Mail.

По информации источника, «канониры» консультируются с медиками других клубов АПЛ. Футболисты, тренерский штаб и персонал «Арсенала» находятся на самоизоляции в связи с тем, что главный тренер команды Микель Артета сдал позитивный анализ на коронавирус, о чем стало известно 13 марта. Срок 2-недельной изоляции подходит к концу, в конце недели «канониры» получат разрешение вновь тренироваться вместе, но клуб готов продлить карантинные меры.

В четверг стало известно, что возобновление всех профессиональных лиг в Англии отложено до 30 апреля из-за пандемии коронавируса.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 328 275 человек. Умерших — 14 366, выздоровевших — 95 656. В России на данный момент подтверждено 367 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.

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