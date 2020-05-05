В АПЛ могут сократить время матчей: они будут длиться менее 90 минут

Исполнительный директор Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA) Гордон Тэйлор в интервью BBC Radio 4 заявил, что в случае возобновления сезона матчи могут проходить с укороченным хронометражем. Каждый тайм может длиться на 45 минут, а меньше, сообщает The Sun.

Для завершения всех матчей до 2 августа в связи с рекомендациями УЕФА потребуется провести оставшиеся туры в течение 7 недель. В этот срок также планируется доиграть розыгрыш Кубка Англии. Таким образом, было принято решение установить 19 июня в качестве дедлайна для возобновления чемпионата страны. Если матчи не возобновятся до этой даты, то может быть объявлено о досрочном прекращении чемпионата Англии.

Ранее все клубы АПЛ выразили желание завершить нынешний сезон с разрешения властей. Отмечалось, что чемпионат может быть доигран на нейтральных стадионах. Также сообщалось о возможном проведении игр на территории Австралии.

По последним данным, в Великобритании зафиксировано 190 584 случая заражения коронавирусом. 28 734 человек погибли.