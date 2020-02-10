В АПЛ могут отменить ограничения на работу для легионеров

Не исключено, что руководство АПЛ скорректирует правило о наличии в заявке доморощенных игроков, сообщает The Telegraph.

Футбольная ассоциация Англии считает необходимым довести число доморощенных игроков в заявке до 12, но при этом отменить ограничения на иностранных футболистов. АПЛ же наставивает на сохранении лимита в 8 игроков и заполнении оставшихся мест в заявке иностранцами. До настоящего моменты стороны не пришли к соглашению.