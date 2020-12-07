В Англии расследуют свист фанатов в сторону вставших на колено футболистов

Футбольная ассоциация Англии начало расследование по поводу поведения болельщиков «Миллуолла» и «Колчестера». Фанаты освистали игроков, когда те встали на одно колено в рамках акции, которая направлена на борьбу с расизмом, сообщает Sky Sports.

Инцидент произошел в субботу, 5 декабря на матче лиги 2 «Колчестер» — «Гримсби Таун» (2:1) и на игре чемпионшипа «Миллуолл» — «Дерби Каунти» (0:1).

Футбольная ассоциация Англии попросила все стороны дать объяснения по этим инцидентам до 10 декабря.