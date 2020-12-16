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В Англии фанаты попытались освистать акцию в поддержку BLM, но их заглушили аплодисментами

00:17
Акция перед матчем &quot;Кембридж&quot; - &quot;Колчестер&quot;.
Акция перед матчем &quot;Кембридж&quot; - &quot;Колчестер&quot;.

Перед матчем английской лиги 2 (четвертый дивизион) «Кембридж» — «Колчестер» фанаты попытались освистать акцию в поддержку движения Black Lives Matter. Футболисты преклонили колено, в ответ на это несколько болельщиков начали свистеть.

Однако другая группа фанатов заглушила свист аплодисментами.

5 декабря в игре чемпионшипа «Миллуол» — «Дерби Каунти» фанаты хозяев освистали футболистов, принявших участие в акции.

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