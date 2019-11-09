«Уотфорд» выиграл у «Норвича» несмотря на удаление

«Норвич» на своем поле проиграл «Уотфорду» в матче 12-го тура чемпионата Англии (0:2). Голами отметились Жерар Деулофеу и Андре Грэй. Во втором тайме гости остались в меньшинстве, так как красную карточку получил Кристиан Кабаселе.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

12-й тур

«Норвич» — «Уотфорд» — 0:2 (0:1)

Голы: Деулофеу, 2 (0:1). Грэй, 52 (0:2).

«Норвич»: Крул, Годфри, Льюис (Вранчич, 81), Ааронс, Теттей, Штиперманн (Дрмич, 62), Трибулль, Маклин, Пукки, Буэндия (Кантуэлл, 61), Эрнандес.

«Уотфорд»: Фостер, Янмат, Каткарт, Кабаселе, Доусон, Холевас (Масина, 88), Капуэ, Перейра (Грэй, 31), Дукуре, Хьюз, Деулофеу (Мариаппа, 70).

Предупреждения: Кабаселе, 49. Хьюз, 69. Вранчич, 86. Масина, 90+3.

Удаление: Кабаселе, 65.

Судья: Марринер.

8 ноября. Норвич. Стадион «Карроу Роуд».

Чемпионат Англии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр