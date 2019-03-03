"Уотфорд" в концовке встречи вырвал победу у "Лестера"

"Уотфорд" вырвал победу у "Лестера" в матче 29-го тура чемпионата Англии - 2:1. В составе победителей отличились Трой Дини и Андре Грэй. Единственный гол у "Лестера" забил Джейми Варди.

"Уотфорд", набрав 43 очка, занимает восьмую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии. "Лестер", имея в своем активе 35 очков, находится на 11-м месте.

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29-й тур

"Уотфорд" - "Лестер" - 2:1 (1:0)

Голы: Дини, 5 (1:0). Варди, 75 (1:1). А.Грэй, 90+2 (2:1).

"Уотфорд": Фостер, Мариаппа, Янмат, Каткарт, Холевас, Капуэ, Перейра, Дукуре, Хьюз (Клеверли, 90+1), Дини, Деулофеу (А.Грэй, 69).

"Лестер": Шмайхель, Эванс, Рикарду Перейра, Морган, Магуайр, Чилвелл, Тилеманс (Менди, 82), Ндиди, Барнс (Д.Грэй, 66), Мэддисон, Варди (Ихеаначо, 83).

Предупреждения: Мариаппа, 13. Капуэ, 60. Дукуре, 61. Дини, 62. Рикарду Перейра, 84. А.Грэй, 90+3.

Судья: Мосс (Англия).

3 марта. Уотфорд. Стадион "Vicarage Road".

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