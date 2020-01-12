«Уотфорд» одержал третью победу подряд в АПЛ, разгромив «Борнмут»

«Борнмут» дома проиграл «Уотфорду» (0:3) в матче 22-го тура чемпионата Англии. В составе гостей отличились полузащитник Абдулай Дукуре, форвард Трой Дини и хавбек Роберто Перейра.

Для «Уотфорда» эта победа стала третьей подряд в АПЛ. Команда располагается на 17-м месте в турнирной таблице серии А с 22 очками. «Борнмут» — 19-я строчка и 20 баллов.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

22-й тур

«Борнмут» — «Уотфорд» — 0:3 (0:1)

Голы: Дукуре, 42 (0:1). Дини, 65 (0:2). Перейра, 90+2 (0:3).

«Борнмут»: Траверс, Смит, Аке, С.Кук, Фрэнсис, Гослинг (Л.Кук, 59), Лерма (Биллинг, 59), Х.Уилсон (Сарридж, 75), Фрэйзер, К.Уилсон, Соланке.

«Уотфорд»: Фостер, Мариаппа, Каткарт, Доусон, Масина, Капуэ, Чалоба, Дукуре (Кина, 86), Дини, Деулофеу (Грэй, 90+1), Сарр (Перейра, 82).

Предупреждения: Смит, 13. Дини, 57.

Судья: Дин (Англия).

12 января. Борнмут. Стадион «Дин Корт».