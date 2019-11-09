Унаи Эмери: «Я не знаю, сыграет ли еще Джака за «Арсенал»

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери не уверен, что полузащитник Гранит Джака еще сыграет за «канониров». Швейцарец был лишен капитанской повязки после ссоры с болельщиками во время матча с «Кристал Пэлас» (2:2). Он был заменен и освистан фанатами, которых провоцировал, прислонив руку к уху, а затем бросил футболку на газон, выругался и ушел в подтрибунное помещение.

— Я говорил с Джакой во вторник, чтобы понять, насколько он готов, каков его настрой, — цитирует ВВС Эмери. — Он хорошо тренируется, но сказал, что на данный момент не готов играть. Мы подождем. Решение будет за мной на сто процентов. Но сначала мне нужно все обсудить с ним, потому что он наш игрок. Как тренер я отвечаю за команду, и нам нужен такой футболист, как Джака. Но в то же время я не знаю, будет ли он снова играть. Я не знаю, есть ли у него еще желание помогать нам и защищать цвета «Арсенала». Время даст ответ. А потом я решу, будет ли он готов на сто процентов морально и физически.