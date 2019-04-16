Унаи Эмери: "В таких обстоятельствах "Аренал" может контролировать матч лучше"

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери - о матче с "Уотфордом" (1:0) в 34-м туре чемпионата Англии.

- Сегодня мы были конкурентоспособными, но в таких обстоятельствах мы можем контролировать матч лучше, - цитирует специалиста ВВС. - Нам не удалось облегчить себе жизнь и забить второй мяч ("Арсенал" играл в большинстве с 11-й минуты - прим. "СЭ"). Мы не контролировали мяч в последней трети поля. При счете 1:0 у "Уотфорда" были моменты, в основном со стандартов. Это важные три очка в турнирной таблице. Очень важно, что мы не пропустили. Этот матч даст нам много информации для анализа. Красная карточка? Я не видел этот эпизод.

Все о чемпионате Англии - здесь.