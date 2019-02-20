Унаи Эмери: "Езил должен быть более стабильным на тренировках"

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери заявил, что полузащитник "канониров" Месут Езил должен быть более стабильным на тренировках. 30-летний немец в последнее время все чаще остается на скамейке запасных.

- Ключ в его руках. Он очень хорошо работает на этой неделе, - приводит слова Эмери Sky Sports. - Он должен быть более стабильным на тренировках, а также здоровым. Тогда мы сможем увидеть лучшего Месута с нами.

В текущем сезоне Езил провел 18 матчей за "Арсенал", забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.

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