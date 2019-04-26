Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери на пресс-конференции перед матчем 36-го тура чемпионата Англии против "Лестера", сообщает официальный сайт лондонцев. Встреча пройдет 28 апреля, начало – в 14.00 (мск), на стадионе King Power Stadium.

– Очень важно быть вместе и чувствовать связь с нашими фанатами. "Арсенал" делает все возможное на тренировках и в каждом матче. В матче с "Лестером" команда покажет свой дух болельщикам а также наше желание выиграть три очка. Обамеянг? Он тренировался сегодня. Если он завтра будет в кондициях, то сможет сыграть в воскресенье, – приводит слова Эмери пресс-служба "Арсенала".

"Арсенал" занимает пятое место с 66 очками в турнирной таблице АПЛ. "Лестер" с 48 баллами располагается на 10-й строчке.

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