Улу Гуннар Сульшер: «Знали, что во втором тайме «Вулверхэмптон будет играть, словно их дом в огне»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер прокомментировал результат матча второго тура АПЛ с «Вулверхэмптоном»(1:1).

— Мы доминировали во владении мячом, забили гол, но знали, что во втором тайме они будут играть так, словно их дом в огне, — цитирует BBC со ссылкой на Sky Sports Сульшера. — Вероятно, они заслуживали гола. Я думал, что снова возьмем матч под контроль и победим.

В первом тайме мы показали зрелое выступление. Вторая половина была немного небрежной. Мы работаем над улучшением игры. У нас молодая команда, которая будет учиться.

Мы заработали пенальти, который обычно приносит еще два очка, но иногда вратарь делает хороший сейв.

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