Уле Гуннар Сульшер: "Всегда мечтал работать в "МЮ"

Уле Гуннар Сульшер прокомментировал решение "Манчестер Юнайтед" утвердить его на посту главного тренера на постоянной основе. Контракт с 46-летним норвежцем подписан на три года.

– С первого дня я чувствовал себя в этом особенном клубе как дома, – цитирует Сульшера официальный сайт "МЮ". – Для меня было честью играть за "Манчестер Юнайтед" и начать именно здесь свою тренерскую карьеру. ​

Последние несколько месяцев были фантастическим опытом, и я хочу поблагодарить всех тренеров, игроков и сотрудников за проделанную работу. Я всегда мечтал работать в "МЮ", и я счастлив, что у меня появился шанс привести клуб к успехам, которых заслуживают наши потрясающие фанаты.

Под руководством Сульшера команда провела 19 матчей, одержала 14 побед, дважды сыграла вничью и потерпела три поражения.