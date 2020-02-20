Уле Гуннар Сульшер: «Погба пока даже близко не готов к возвращению к тренировкам с командой»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер ответил на вопрос о том, когда к тренировкам с командой вернется полузащитник Поль Погба, восстанавливающийся от травмы голеностопа.

— Поль пока не участвует в тренировках с командой, — цитирует Goal.com Сульшера. — Все зависит от его состояния и того, когда он сам будет готов вернуться в общую группу. Сейчас Погба даже близко не готов к этому.

В сезоне-2019/20 Погба принял участие в 8 матчах за «МЮ», на его счету 2 результативных передачи. Ранее агент 26-летнего француза, Мино Райола, вступил в перепалку с главным тренером «красных дьяволов» Уле Гуннаром Сульшером, а старший брат игрока, Матиас Погба заявил о том, что Поль хочет уйти из команды.