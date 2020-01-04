Уле Гуннар Сульшер: «Переигровка меня радует больше, чем вылет»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер оценил игру команды в матче 1/32 Кубка Англии с «Вулверхэмптоном» (0:0). Теперь клубы ждет переигровка.

— Результат не самый желанный. Но переигровка меня радует больше, чем вылет, — цитирует тренера BBC.

У соперника были моменты. Несколько раз нас выручил Серхио Ромеро — он нас никогда не подводил и провел уже много хороших матчей. Он настоящий профессионал.

Ромеро оказывает давление на Давида Де Хеа, и это как раз то, что нужно. Мы хотим, чтобы за нас выступали лучшие игроки мира.