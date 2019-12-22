Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер прокомментировал трансферные слухи вокруг клуба. Он подчеркнул, что обладает определяющим голосом относительно будущего усиления состава.

— Последнее слово всегда будет за мной, — цитирует Daily Mail Сульшера. — Я не позволю игрокам входить в дверь, пока не скажу «войдите». Так и должно быть. Это нормальный процесс. Если мне не нравится игрок, я не хочу его видеть у себя в команде.