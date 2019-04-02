Уле Гуннар Сульшер: "Не знаю, продержусь ли я в "МЮ" так же долго, как Фергюсон"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер подчеркнул, что все в команде настроены на то, чтобы попасть по итогам сезона в Лигу чемпионов. "МЮ" занимает в таблице пятое место, отставая от зоны Лиги чемпионов по дополнительным показателям.

- Не думаю, что должен напоминать игрокам о турнирной таблице, - цитирует официальный сайт "МЮ" Сульшера. - Они сами все знают и хотят играть в Лиге чемпионов.

Три месяца назад мы отставали от четвертого места на 11 очков. Возможно, в ноябре или декабре игроки не верили, что у них есть шанс. Но если мы хорошо выполним свою работу в оставшихся семи играх, то будем в следующем сезоне в Лиге чемпионов.

Не знаю, продержусь ли я здесь так же долго, как сэр Алекс Фергюсон, но я продолжу получать удовольствие от того, что нахожусь здесь.