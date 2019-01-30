Уле Гуннар Сульшер: "МЮ" начал игру с "Бернли" как будто со счета 1:0"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер раскритиковал свою команду за плохое начало в матче с "Бернли" (2:2).

- Мы начали игру с "Бернли" так, будто бы восемь предыдущих побед дали нам повод подумать, что мы можем начать со счета 1:0 в нашу пользу - приводит слова Сульшера Sky Sports. - Но все пошло по-другому. Нам еще нужно заработать право выигрывать матч проведя хорошее начало. Соперник максимально усложнил нам жизнь, но у нас получился замечательный камбек.

После 24 туров "Манчестер Юнайтед" занимает шестое место в Английской премьер-лиге, набрав в этих матчах 45 очков.

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