Уле Гуннар Сульшер: «Мы надеемся подписать в январе одного или двух новичков»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер прокомментировал трансферные планы клуба на зимний период дозаявок. Ранее английская пресса сообщала о массовом обновлении состава в «МЮ».

— Мы надеемся подписать одного или двух новичков, — цитирует Sky Sports Сульшера. — Если это удастся, будет здорово. Если нет, то игроки, которые у меня есть, должны приложить все усилия для улучшения ситуации. У нас есть план усиления на январь и даже на лето.