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Уле Гуннар Сульшер: «Мы надеемся подписать в январе одного или двух новичков»

09:00
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер прокомментировал трансферные планы клуба на зимний период дозаявок. Ранее английская пресса сообщала о массовом обновлении состава в «МЮ».

— Мы надеемся подписать одного или двух новичков, — цитирует Sky Sports Сульшера. — Если это удастся, будет здорово. Если нет, то игроки, которые у меня есть, должны приложить все усилия для улучшения ситуации. У нас есть план усиления на январь и даже на лето.

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