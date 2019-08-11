Уле Гуннар Сульшер: "Можно сказать, что "МЮ" повезло открыть счет"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер остался доволен игрой своей команды в матче 1-го тура чемпионата Англии с "Челси" (4:0). Он считает ключевым отрезком – второй тайм.

– Второй тайм был выдающимся, – цитирует ВВС Сульшера. – Мы хорошо защищались и удачно контратаковали. Можно считать, что нам немного повезло открыть счет. В перерыве мы успокоились и хорошо провели второй тайм. Ребята усердно трудились и были вознаграждены. Магуайр показал, для чего мы его подписали. Он читает игру и очень спокоен при работе с мячом. У него есть свойства лидера. С ним де Хеа и Линделеф чувствуют себя увереннее. Это важно для обороны в целом.

Рэшфорд сыграл ключевую роль в атаке. Он довел исполнение до совершенства. Он использует дыры в обороне и атакует. Его второй гол особенно шикарен. Именно такую игру мы от него и ждем. Гол Марсьяля был типичным голом "девятки". Именно в такой роли я его и вижу.