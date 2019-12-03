Уле Гуннар Сульшер: «Матчи против «Тоттенхэма» и «Манчестер Сити» дают нам большие шансы проявить себя»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер рассказал о подготовке к матчу 15-го тура АПЛ против «Тоттенхэма». Встреча пройдет 4 декабря.

— Работа, которая здесь ведется, всегда направлена совершенствование игры, — цитирует Сульшера Twitter клуба. — У нас было слишком много ничьих, которые, на мой взгляд, мы должны были превратить в победы.

Эти две предстоящие игры против «Тоттенхэма» и «Манчестер Сити» дают нам большие шансы проявить себя. У нас были хорошие результаты против хороших команд, и у нас есть план на завтрашний вечер.

Когда надеваете футболку нашего клуба, не имеет значения, с кем вы играете, — вы должны отдать все свои силы. Конечно, после воскресенья игроки были немного разочарованы, но теперь все думают о завтрашней игре.