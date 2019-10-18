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Уле Гуннар Сульшер: «Матч с «Ливерпулем» — шанс для игроков «МЮ» войти в историю»

12:11

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от матча 9-го тура чемпионата Англии против «Ливерпуля». Соперники «МЮ» в первых восьми играх не потеряли еще ни одного очка.

— Игроки знают, что матч против «Ливерпуля» будут смотреть очень многие, — цитирует официальный Twitter «МЮ» Сульшера. — Это шанс для футболистов войти в историю, потому что если удается забить победный гол «Ливерпулю», это навсегда запомнится.

Настроение в клубе всегда зависит от результатов. Но у нас есть уверенные в себе футболисты, мы уверенный в себе клуб.

Матч «МЮ» — «Ливерпуль» состоится 20 октября, начало — в 18.30 по московскому времени

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