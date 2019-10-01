Уле Гуннар Сульшер: «Манчестер Юнайтед» постоянно останавливается в шаге от победы»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер прокомментировал ничейный результат в матче 7-го тура чемпионата Англии с «Арсеналом» (1:1).

— Мы ведем в счете, но потом не забиваем необходимый для уверенности второй гол, — цитирует BBC Сульшера. — Мы должны учиться на своих ошибках из прошлых матчей. Постоянно останавливаемся в шаге от победы, что разочаровывает. Думаю, мы можем больше рисковать в будущем. В начале игры мы были немного пассивными.

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