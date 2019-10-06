Уле Гуннар Сульшер: «Как выйти из кризиса? Вопрос на миллион долларов»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер прокомментировал поражение от «Ньюкасла» в 8-м туре АПЛ (0:1). «МЮ» после восьми игр занимает 12-е место с 9 очками.

— Конечно, мы расстроены. Нам не хватает нескольких ключевых игроков, но это не оправдание, — цитирует официальный сайт «МЮ» Сульшера. — Футболисты усердно трудятся, но мы находимся сейчас на непривычной позиции. Некоторым ребятам не хватает уверенности в завершении, мы создаем мало моментов

Какие решения? Это вопрос на миллион долларов, не так ли? К счастью для нас, сейчас будет пауза на матчи сборных. У нас есть время, чтобы понять, что произошло в первых восьми играх. Многие из них были очень похожи. Надеюсь на возвращение нескольких игроков. Сейчас нам не хватает шестерых футболистов основы.