Уле Гуннар Сульшер: "К трансферам нужно подходить с умом. Это не Football Manager"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер поделился планами на летнее трансферное окно. По его словам, к покупке футболистов нужно подходить с умом.

- Нам нужно подходить к трансферам с умом, - цитирует официальный сайт "МЮ" Сульшера. - Мы должны продолжить вливать свежую кровь, и все будет хорошо. "МЮ" - выдающийся клуб, и все нас критикуют, как только получают шанс.

У нас было несколько травм, за последние месяцы были взлеты и падения, но это футбол.

Это не похоже на Football Manager. В жизни приходится иметь дело не только с футбольными аспектами. Но я получаю от этого удовольствие. Это серьезный вызов.