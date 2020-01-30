Уле Гуннар Сульшер: «Горжусь игроками «МЮ» после победы над «Сити»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер после победы над «Манчестер Сити» в ответном матче 1/2 финала Кубка лиги (1:0) признался, что гордится своими игроками. Несмотря на поражение, в финал вышли «голубые».

— Горжусь своими игроками. Они дважды победили «Сити» на выезде, — цитирует BBC Сульшера. — Они дошли до этой стадии и отдали абсолютно все силы. Мы прошли долгий путь. Несмотря на то, что сегодня «МЮ» не создал много четких шансов, удалось забить. Это меня порадовало. Трудно забивать на этом стадионе играя в полном составе, не говоря уже о том, чтобы вдесятером.