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Уле Гуннар Сульшер: «Фернандеш — очень хороший футболист, его мышление быстрее, чем у многих других»

11 февраля 2020, 11:59
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер поделился впечатлениями от новичка клуба полузащитника Бруну Фернандеша.

— Он очень, очень хороший футболист, и его мышление, очевидно, быстрее, чем у многих других, — приводит слова Сульшера официальный сайт клуба. — У него множество характеристик, к которым надо привыкнуть. Мы привыкаем к нему, а он привыкает к нам. Просто наслаждаешься его дальними пасами и движением, я просто рад видеть его здесь.

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