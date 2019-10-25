Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Англия

Уэлбек выбыл на несколько месяцев из-за травмы

25 октября 2019, 18:34
Теги:

Нападающий «Уотфорда» Дэнни Уэлбек выбыл на длительный срок. Главный тренер команды Кике Санчес Флорес заявил, что 28-летний англичанин пропустит несколько месяцев из-за травмы, сообщает Sky Sports.

Форвард получил травму связок в матче 9-го тура чемпионата Англии против «Тоттенхэма» (1:1). В нынешнем сезоне Уэлбек успел провести 7 матчей во всех турнирах за «Уотфорд» и забил 1 гол.

Чемпионат Англии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир