"У нас есть основа, чтобы улучшить результат в этом сезоне". Сульшер - об усилении состава "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер заявил, что состав команды значительно усилился.

- Мы на правильном пути, - цитирует официальный сайт английского клуба Сульшера. - Считаю, что сейчас у нас укрепился состав, появилась более прочная основа, чтобы в этом сезоне улучшить результат и сделать шаг вперед, однако для этого потребуется время.

В сезоне-2018/19 "МЮ" занял 6 место в АПЛ и не попал в Лигу чемпионов.

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