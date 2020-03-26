У игрока «Брайтона» обнаружен коронавирус

Исполнительный директор «Брайтона» Пол Барбер подтвердил, что у неназванного игрока его команды был диагностирован коронавирус, сообщает Sky Sports.

В данный момент тренировочные базы всех 20 клубов АПЛ закрыты, а игроки находятся по домам в самоизоляции. Несмотря на карантин, «чайки» решили, что все игроки с плохим самочувствием должны пройти тест на COVID-19, и результат одного из футболистов оказался положительным.

По неофициальным данным, коронавирус подтвердился у нападающего Аарона Конноли.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 471 783 человек. Умерших — 21 306, выздоровевших — 114 858. В России на данный момент 658 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.

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