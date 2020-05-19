Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

У ассистента главного тренера «Бернли» обнаружили коронавирус

19 мая 2020, 23:44
Теги:

Ассистент главного тренера «Бернли» Айан Воан заразился коронавирусом, сообщает пресс-служба английской команды. Болезнь у специалиста протекает бессимптомно.

Ближайшую неделю Воан будет находиться на самоизоляции в своем доме.

Ранее пресс-служба Английской премьер-лиги (АПЛ) сообщила о результатах тестирования членов команд на коронавирус.

В общей сложности проверили 748 игроков и сотрудников клубов. Положительные тесты на COVID-19 были обнаружены у шести человек из трех команд лиги. Заболевшие проведут неделю на самоизоляции.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир