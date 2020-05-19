У ассистента главного тренера «Бернли» обнаружили коронавирус
19 мая 2020, 23:44
Ассистент главного тренера «Бернли» Айан Воан заразился коронавирусом, сообщает пресс-служба английской команды. Болезнь у специалиста протекает бессимптомно.
Ближайшую неделю Воан будет находиться на самоизоляции в своем доме.
Ранее пресс-служба Английской премьер-лиги (АПЛ) сообщила о результатах тестирования членов команд на коронавирус.
В общей сложности проверили 748 игроков и сотрудников клубов. Положительные тесты на COVID-19 были обнаружены у шести человек из трех команд лиги. Заболевшие проведут неделю на самоизоляции.
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