21:19 15 июня | Футбол — Англия

У Алиссона родился второй ребенок. Фото

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У вратаря "Ливерпуля" Алиссона родился сын. Это его второй ребенок. Фотографию новорожденного бразилец опубликовал в своем Твиттере. Родители назвали сына Маттео.

– Вчера родился мой второй ребенок! Добро пожаловать, Маттео! Мы очень тебя любим, – подписал фото Алиссон.

Ранее Алиссон отметил победу над "Тоттенхэмом" (2:0) в финале Лиге чемпионов, позвонив жене по фейстайму. Пара вступила в брак в 2015 году.

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