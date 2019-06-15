У Алиссона родился второй ребенок. Фото

У вратаря "Ливерпуля" Алиссона родился сын. Это его второй ребенок. Фотографию новорожденного бразилец опубликовал в своем Твиттере. Родители назвали сына Маттео.
Ontem nasceu meu segundo filho! Seja bem-vindo vindo Matteo! Te amamos muito! 🙏🏻👨👩👧👦 #14/06/19 pic.twitter.com/tBA6aX8exp— Alisson Becker (@Alissonbecker) 15 июня 2019 г.
– Вчера родился мой второй ребенок! Добро пожаловать, Маттео! Мы очень тебя любим, – подписал фото Алиссон.
Ранее Алиссон отметил победу над "Тоттенхэмом" (2:0) в финале Лиге чемпионов, позвонив жене по фейстайму. Пара вступила в брак в 2015 году.
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