Главный тренер «Вулверхэмптона»? Нуну Эшпириту Санту прокомментировал результат матча второго тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (1:1).

— Хороший матч. В первом тайме доминировал «Манчестер Юнайтед». У них очень хорошие игроки, они прессинговали нас высоко и не давали нам перейти на их половину поля. Во втором тайме у нас было больше свободы, мы контролировали игру.

Гол после просмотре ВАР? Не знаю, как решат эту проблему. Ты празднуешь гол, а потом тишина. Не отбирайте это у людей. Скоро будем бояться праздновать голы. Они должны найти решение. Пожалуйста, сделайте это.

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