Трент Александр-Арнолд заявил, что может провести всю карьеру в «Ливерпуле»

Защитник «Ливерпуля» Трент Александр-Арнолд не исключает, что проведет всю карьеру в составе мерсисайдцев.

— Спокойно могу представить, что буду всю карьеру играть за одну команду, — цитирует GQ Александр-Арнольда. — Честно говоря, даже не задумывался о том, чтобы поиграть в чемпионате Испании или Германии. Всегда любил «Ливерпуль», болел за эту команду, теперь выступаю за нее. По сути, у меня не было причин задумываться о смене прописки. Люблю этот клуб больше всего на свете, люблю фанатов, город, так зачем мне об этом думать?

Александр-Арнольд — воспитанник «Ливерпуля». В сезоне-2019/20 он забил 2 мяча и отдал 14 результативных передач в 40 матчах за команду.