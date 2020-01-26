Тренер «Транмир Роверс» заявил, что у Сульшера не будет оправданий в случае поражения «МЮ»

Главный тренер «Транмир Роверс» Микки Меллон считает, что футболисты «Манчестер Юнайтед» не должны жаловаться на состояние поля на стадионе Прентон Парк в случае поражения в матче 1/16 Кубка Англии. Встреча пройдет 26 января и начнется в 18:00 (мск).

— А если будет ветер? Если пойдет град? Хорошие игроки могут приспособиться к чему угодно. Это то, что ты ждешь от них, — цитирует шотландского специалиста Goal. — Они знают, какой должен быть результат. Победа. И хорошие игроки всегда найдут способ победить, вне зависимости от состояния поля.

На данный момент, «МЮ» находится на 5 месте в турнирной таблице АПЛ. «Транмир Роверс» выступают в третьем по значимости дивизионе Англии.