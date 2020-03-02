Тренер «Спортинга» — о Фернандеше: «Никогда не видел такого игрока как Бруно, который еще час занимался после основной тренировки»
Главный тренер «Спортинга» Жорже Фернандеш прокомментировал игру полузащитника «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша. Он отметил огромное трудолюбие игрока во времена, когда тот выступал в Португалии.
— Спрашиваете, были ли какие-либо сомнения, что Фернандеш приедет в «Манчестер Юнайтед» и покажет то, что показал? Я скажу: он сделает еще больше, — приводит слова специалиста португальское издание Record.
Представьте, через несколько месяцев он станет еще многофункциональнее.
Честно говоря, я наблюдал, как он тренируется, каждый день, и я никогда не видел такого игрока, как Бруну, который еще час занимался после того, как основная тренировка заканчивалась. Я должен был сказать «Бруну, достаточно», чтобы он остановился. Когда такие, как он, уходят в команду подобного уровня, это нормально. Он очень общительный и легко адаптируется там.
Напомним, Фернандеш перешел из «Спортинга» в «МЮ» 30 января за 55 миллионов евро. Контракт был подписан на 5,5 лет. На счету португальца 3 гола и 2 результативных передачи в 6 матчах за «красных дьяволов».