Главный тренер «Спортинга» Жорже Фернандеш прокомментировал игру полузащитника «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша. Он отметил огромное трудолюбие игрока во времена, когда тот выступал в Португалии.

— Спрашиваете, были ли какие-либо сомнения, что Фернандеш приедет в «Манчестер Юнайтед» и покажет то, что показал? Я скажу: он сделает еще больше, — приводит слова специалиста португальское издание Record.

Представьте, через несколько месяцев он станет еще многофункциональнее.

Честно говоря, я наблюдал, как он тренируется, каждый день, и я никогда не видел такого игрока, как Бруну, который еще час занимался после того, как основная тренировка заканчивалась. Я должен был сказать «Бруну, достаточно», чтобы он остановился. Когда такие, как он, уходят в команду подобного уровня, это нормально. Он очень общительный и легко адаптируется там.

Напомним, Фернандеш перешел из «Спортинга» в «МЮ» 30 января за 55 миллионов евро. Контракт был подписан на 5,5 лет. На счету португальца 3 гола и 2 результативных передачи в 6 матчах за «красных дьяволов».