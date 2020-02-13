Тренер сборной Египта: «Не могу заставить Салаха ехать на ОИ в Токио, последнее слово за ним и «Ливерпулем»

Главный тренер олимпийской сборной Египта Шауки Гариб прокомментировал слова агента Мохамеда Салаха, Рами Аббаса Иссы о том, что Салах еще не определился насчет участия в Олимпиаде-2020 в Токио. Ранее Гариб заявил, что включит 27-летнего нападающего «Ливерпуля» в заявку на олимпийский футбольный турнир.

— Слова агента Мохамеда ни в коем случае никого не задевают, он сказал все правильно, — цитирует Sky Sports Гариба. — Окончательное решение по участию в олимпийском футбольном турнире в Токио может принять только сам Салах, «Ливерпуль», за который он выступает, и главный тренер этой команды Юрген Клопп. Мы не можем заставить Мохамеда выступать, поскольку правила ФИФА не обязывают его это делать. Салах — один из трех лучших футболистов мира, любой команде хочется иметь в составе такого мастера. Я включил его в расширенный состав из 50 человек. Финальная заявка будет содержать 18 футболистов. Она будет объявлена в июне, так что еще рано говорить о том, кто поедет на Олимпиаду, а кто нет.

Олимпийский турнир пройдет с 22 июля по 8 августа. Если Салах отправится на него, то пропустит предсезонную подготовку и, возможно, первые туры чемпионата Англии-2020/21.

По правилам в футбольном турнире Олимпиады могут играть игроки не старше 23 лет, однако каждая команда может включить в заявку до трех футболистов более старшего возраста.

Салах уже принимал участие в Олимпиаде-2012. Тогда Египет дошел до четвертьфинала, а форвард забил по голу в каждом из трех матчей группового турнира.